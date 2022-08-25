Аргентинский футболист забил поистине удивительный гол

Главное: Аргентинский футболист Матео Коронель забил удивительный гол. Расстояние было более 70 метров.

Детали: В чемпионате Аргентины по футболу произошел удивительный случай. Во встрече команд «Атлетико Тукуман» и «Барракас Сентраль» (4-0) был забит гол с 70,2 метров.

Героем стал 23-летний полузащитник Матео Коронель.

Футболист подобрал выбитый от его ворот мяч и поразительно точно приложился к кожаному снаряду с собственной половины поля.

В тему: Составлен список сильнейших футбольных сборных мира.