ФСБ утверждает, что «азовец» пытался взорвать объекты Балтийского флота

Главное: ФСБ сообщила о задержании сторонника «Азов», который якобы планировал устроить теракты на стратегических объектах РФ.

Детали: ФСБ РФ сообщила о задержании сторонника «Азов», который якобы планировал устроить теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту «Храброво». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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