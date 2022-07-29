Появилось видео ужасающих последствий смертельного наводнения в США

Главное: Наводнение произошло в штате Кентукки. Погибли не менее восьми людей.
Детали: В американском штате Кентукки произошло страшное наводнение. Спасатели говорят, что погибли не менее восьми человек, еще несколько людей числятся пропавшими без вести.
При этом ливни продолжают идти, из-за чего ситуация может лишь ухудшится.
Отмечается, что многие люди оказались в ловушке из-за большой воды.
Губернатор штата Энди Бешир уже назвал нынешнее стихийное бедствие одним из самых страшных, самых разрушительных наводнений в истории Кентукки.
Он сказал: «Это не просто катастрофа, это стихийная беда, которая все еще продолжается. Мы находимся в самом разгаре, и в некоторых местах это продлится сегодня вечером».
Наводнение затопило многие дома и разрушило инфраструктуру.
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