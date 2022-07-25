В США кит попытался съесть двух девушек

Главное: В Америке чудом уцелели две девушки, которых попытался съесть горбатый кит.

Детали: В Америке у берегов штата Калифорния чудом уцелели две девушки, которые катались на каяке. Их застал врасплох горбатый кит, который, вероятно, принял женщин за птиц и попытался съесть. Люди пришлись киту не по вкусу, поэтому млекопитающее выплюнуло девушек обратно в воду. К счастью, обошлось без жертв. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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