Друг Зеленского Кошевой отказался защищать Украину с оружием в руках

Главное: Друг Зеленского Евгений Кошевой из «95 квартала» заявил, что не собирается идти на передовую.

Детали: Евгений Кошевой из «95 квартала» заявил, что не собирается идти на передовую, поскольку у него нет опыта. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Я пошёл, у меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране?», — сказал он.

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