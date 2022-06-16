После получения необходимого оружия Керченский мост станет для ВСУ целью номер один, — генерал-майор Марченко

Главное: Руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что в первую очередь надо обрезать канал, по которому противник подтягивает резервы. Поэтому Керченский мост станет целью номер один для украинских военных после получения необходимого оружия.

Детали: После того, как Украина получит обещанное союзниками оружие, Керченский мост станет целью номер один для украинских военных. Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил в интервью Крым.Реалии.

«Да, это сто процентов (Крымский мост — одна из главных целей). Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения... Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими», — сказал Марченко, добавив, что там «такое население».

В тему: В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии.