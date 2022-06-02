Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине

Главное: По словам военного эксперта Юрия Федорова, вооруженные силы РФ потеряли уже около 100 тысяч человек. Это погибшие и тяжело раненные, которые не смогут продолжать участвовать в боевых действиях против Украины.

Детали: Военный эксперт Юрий Федоров уверен, что потери российского войска в личном составе вместе с ранеными, которые не вернутся на фронт, составляют около 100 тысяч человек. В этой связи в РФ активно проводят скрытую мобилизацию. Об этом Федоров рассказал в эфире программы «Популярная политика».

По его словам, вооруженные силы РФ потеряли уже около 100 тысяч человек — это погибшие и тяжело раненные, которые не смогут продолжать участвовать в боевых действиях против Украины.

Такую информацию может подтверждать проведение активной скрытой мобилизации в России, где мужчин всеми методами пытаются привлечь к войне. К примеру, сотрудники одного из лесохозяйств Амурской области сообщили, что к ним пришел военкомат, забрал всех мужчин предприятия и настойчиво предлагал подписать контракт на военную службу, мол, Украина якобы уже по территории РФ стреляет, поэтому их все равно заберут в армию, а так они хотя бы деньги смогут заработать.

Также в России на каждом шагу социальная реклама с призывом вступать в ряды ВС РФ.

В тему: Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 30850 солдат.