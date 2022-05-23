Медведчук дал показания против Порошенко

Главное: Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, дал показания против Петра Порошенко. Он, в частности, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление.

Детали: Описывая схему вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.Об этом сообщают в пресс-службе СБУ в понедельник, 23 мая.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — сообщил Медведчук.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп — до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «ЛДНР», практически у главарей боевиков.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — объяснил задержанный.

Он назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства — бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

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