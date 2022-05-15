Украина — победитель «Евровидения-2022»

Главное: Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022. Финал состоялся в итальянском Турине в субботу, 14 мая.

Детали: Украина одержала победу в конкурсе «Евровидение-2022» благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентам, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

По итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra набрала 631 балл.

Отметим, после призыва коллектива в финале со сцены Евровидения о помощи защитникам Мариуполя музыкантам грозила дисквалификация, поскольку политические призывы на конкурсе запрещены. Однако организаторы отметили, что заявление украинцев носило гуманитарный характер.

«Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — сказали они.

В тему: Украинская группа триумфально выступила в полуфинале Евровидения.