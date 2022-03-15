В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал

Главное: В прямом эфире российского «Первого канала» произошел скандал. Редактор Марина Овсянникова призвала остановить войну.

Детали: Крупный скандал произошел в прямом эфире российского «Первого канала». Редактор Марина Овсянникова появилась в кадре во время программы «Время» с антивоенным плакатом, призвав остановить бойню в Украине.

На произошедшее уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил: «Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, родным, близким и лично той девушке, которая вошла в студию «Первого канала» с плакатом против войны».

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