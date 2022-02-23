Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью

Главное: Немецкий теннисист Александр Зверев обматерил судью во время матча. После этого он едва не избил его.

Детали: На турнире ATP в мексиканском Акапулько произошел большой скандал. 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев сперва обматерил судью, который не засчитал аут, а потом едва не избил его, ударив ракеткой по ногам.

Конфликт произошел во время поединка 1/8 финала парного разряда, где он выступал вместе с Марсело Мело, но проиграл дуэту Ллойда Глaсспула и Харри Хелиоваара.

Известно, что спортсмена уже дисквалифицировали за неспортивное поведение.

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