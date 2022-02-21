В Днепре полицейские спасали рыбака и провалились под лед

Главное: В Днепре под лед провалились пять человек. Один мужчина погиб.

Детали: В минувшее воскресенье, 20 февраля, в Днепре произошло ЧП. О нем сообщает ГСЧС.

Как стало известно, на улице Набережная Победы под лед Днепра провалился рыбак. Его бросились спасать трое полицейских, которые также оказались в воде – один коп на расстоянии семьдесят метров от берега, а еще двое на расстоянии сорок метров от берега. Также провалился местный житель, который хотел помочь правоохранителям.

Их доставали из воды спасатели.

Увы, рыбак скончался в машине «скорой помощи».

Всего на месте инцидента работали пять единиц техники и тринадцать спасателей.

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