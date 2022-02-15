В Испании… «всплыла» затопленная деревня

Главное: В Испании стала видна затопленная тридцать лет назад деревня. Причина – засуха.

Детали: Затопленная в 1992-м году деревня Асередо стала видна на северо-западе Испании возле португальской границы. Причиной произошедшего называют засуху.

При этом ожидается, что ситуация с погодой будет лишь ухудшаться.

Дело в том, что тут иссохла плотина.

Отмечается, что в регионе уже несколько месяцев не было дождей.

Уточняется, что водохранилище Альто-Линдосо в настоящее время заполнено только на 15%.

Стоит добавить, что, по данным министерства окружающей среды, водохранилища Испании заполнены лишь на 44% из-за сухой погоды.

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