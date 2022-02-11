Байден призвал граждан США покинуть Украину

Главное: Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. Он считает, что «все может стать безумным».

Детали: Президент США Джо Байден сделал резонансное заявление по поводу возможного вторжения России в Украину. В интервью телеканалу NBC он призвал американцев покинуть нашу страну.

Политик сказал: «Гражданам США следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией».

Он добавил: «Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может быстро стать безумным».

Американский лидер сказал: «США не намерены отправлять в Украину войска для эвакуации. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга».

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