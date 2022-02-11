ДТП в Одесской области: в столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

Главное: В Одесской области произошло ДТП. Погибли три человека.

Детали: Страшное ДТП произошло в Одесской области. Подробности инцидента поведали в местной полиции.

Известно, что авария случилась на трассе Одесса-Николаев около села Мещанка.

Тут произошло лобовое столкновение микроавтобус Nissan NV200 и грузовика MAN.

Увы, водитель и два пассажира микроавтобуса погибли на месте.

Водителя фуры госпитализировали.

По предварительным данным водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и вылетел на встречную полосу.

В тему: В Польше разбился украинский автобус.