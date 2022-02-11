ДТП в Одесской области: в столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

Главное: В Одесской области произошло ДТП. Погибли три человека.
Детали: Страшное ДТП произошло в Одесской области. Подробности инцидента поведали в местной полиции.
Известно, что авария случилась на трассе Одесса-Николаев около села Мещанка.
Тут произошло лобовое столкновение микроавтобус Nissan NV200 и грузовика MAN.
Увы, водитель и два пассажира микроавтобуса погибли на месте.
Водителя фуры госпитализировали.
По предварительным данным водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и вылетел на встречную полосу.
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