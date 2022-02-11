Взрыв гранаты в Ровенской области оборвал две жизни

Главное: В Ровенской области в жилом доме прогремел взрыв гранаты. Его жертвами стали два человека.

Детали: Вечером четверга, 10 февраля, в Здолбунове (Ровенская область) произошло ЧП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, в частном доме на улице Вилы-3 взорвалась граната РГД-5.

Также с места взрыва следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм.

Жертвами инцидента стали два человека – 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

Отмечается, что оба мужчины подрабатывали временными заработками и злоупотребляли алкоголем.

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