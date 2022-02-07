Газ в Украине скоро будут считать по-новому

Главное: В Украине газ будут считать в киловатт-часах. Уже с мая.
Детали: Украина перейдет на учет газа в единицах энергии. Произойдет это уже с 1 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
Прием-передача природного газа будет не в кубических метрах, а в киловатт-часах.
Дело в том, что в минувшем ноябре Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.
Информируется, что переход на европейские правила учета газа будет означать, что ценообразование будет идти за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа. Поясняется, что энергетическая ценность природного газа различна в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления.
Кроме этого, таким образом, проведут унификацию единиц измерения для различных видов энергии.
Ожидается, что данное изменение приведет к упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки. При этом покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет осуществляться в одинаковых единицах.
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