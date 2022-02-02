Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине

Главное: Сурок Тимка дал прогноз погоды на весну. Должно быть холодно.

Детали: Известный сурок Тимка, который живет в Гайдарах под Харьковом на биологической станции Харьковского университета имени Каразина, в среду, 2 февраля, традиционно дал свой прогноз на весну. Он предрек холодную погоду.

Свои прогнозы животное традиционно дает в День сурка.

Ожидается, что весна в Украину придет по расписанию, но погода будет нестабильной.

Научный сотрудник кафедры биологии Надежда Токарская поведала: «Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания».

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