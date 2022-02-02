Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских

Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских

Александр Панько
02.02.22 11:34
261
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских

Главное: Журналисты показали видео с нагрудных камер полицейских, где зафиксированы первые моменты после ДТП с нардепом Александром Трухиным. После этого народного избранника исключили из партии «Слуга народа».

Детали: В Сети обнародовали видео с нательных камер полицейских, на котором зафиксированы первые моменты после ДТП с участием народного депутата из Слуги народа Александра Трухина. Ролик вечером во вторник, 1 февраля, опубликовала Украинская правда.

Так, на видео слышно, как нардеп просит правоохранителя разрешить ему «тихонько уйти в лес», заявляет, что не был за рулем машины, попавшей в ДТП, а также обещает его потом «отблагодарить».

В свою очередь полицейский сказал Трухину, что за такие договоренности предусмотрена уголовная ответственность.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уже отреагировал на произошедшее. Он заявил, что «слугам» стыдно за своего коллегу и что Трухин должен выйти из фракции.

«Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга Народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает — такое решение все равно будет принято», — говорится в заявлении Арахамии.

Также глава фракции призвал Трухина сотрудничать со следствием, чтобы «ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него».

Позже пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук отметила, что Трухин исключен из партии «Слуга народа».

«Соответствующее решение принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии», — написала Палийчук.

При этом, согласно заявлению Шуляк, партия также призывает фракцию СН в Верховной Раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием нардепа для принятия решения.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало позицию после публикации скандального видео с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Трухиным. В министерстве заявили, что народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там сообщили, что уголовные производства, в которых нардеп может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований. Поэтому, в министерстве сообщили, дело передали из Нацполиции в ГБР.

«Из-за этого отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался „договориться“ с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В тему: 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi, в котором находился народный депутат Александр Трухин. Audi, нарушив соблюдение безопасной дистанции, врезался в Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

Тэги: ДТП, общество, политика, Слуга народа, Александр Трухин

Комментарии

Статьи

02.02.22 12:29

Молдова и Приднестровье: исторический аспект и славянские корни

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы
02.02.22 00:12

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.02.22 12:25

Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости
02.02.22 12:03

Украинцы бросились активно скупать валюту
02.02.22 11:51

Стало известно о небывалой пользе яблок
02.02.22 11:19

Американский медик озвучил пугающие симптомы Омикрона
02.02.22 10:36

ФБР призывает участников ОИ-2022 отказаться от личных смартфонов
02.02.22 10:34

Медики заявили, что энергетики могут спровоцировать остановку сердца
02.02.22 10:18

Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
02.02.22 09:51

Кровавое ДТП в Днепре: погибли два человека
02.02.22 09:41

Стало известно о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом
02.02.22 09:37

Коронавирус в Украине: 35 014 заболевших и 204 погибших
02.02.22 09:41

Стало известно о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом
02.02.22 09:37

Коронавирус в Украине: 35 014 заболевших и 204 погибших
02.02.22 09:04

Путин признался, почему боится вступления Украины в НАТО
01.02.22 19:00

Главные новости за 1 февраля 2022 года
01.02.22 16:51

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали
01.02.22 16:20

В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
01.02.22 14:23

Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева
01.02.22 13:52

Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
01.02.22 13:13

Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
31.01.22 00:05

К концу рабочей недели в Украину вернется недетский мороз
Фото и Видео
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.