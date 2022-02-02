Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских

Главное: Журналисты показали видео с нагрудных камер полицейских, где зафиксированы первые моменты после ДТП с нардепом Александром Трухиным. После этого народного избранника исключили из партии «Слуга народа».

Детали: В Сети обнародовали видео с нательных камер полицейских, на котором зафиксированы первые моменты после ДТП с участием народного депутата из Слуги народа Александра Трухина. Ролик вечером во вторник, 1 февраля, опубликовала Украинская правда.

Так, на видео слышно, как нардеп просит правоохранителя разрешить ему «тихонько уйти в лес», заявляет, что не был за рулем машины, попавшей в ДТП, а также обещает его потом «отблагодарить».

В свою очередь полицейский сказал Трухину, что за такие договоренности предусмотрена уголовная ответственность.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уже отреагировал на произошедшее. Он заявил, что «слугам» стыдно за своего коллегу и что Трухин должен выйти из фракции.

«Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга Народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает — такое решение все равно будет принято», — говорится в заявлении Арахамии.

Также глава фракции призвал Трухина сотрудничать со следствием, чтобы «ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него».

Позже пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук отметила, что Трухин исключен из партии «Слуга народа».

«Соответствующее решение принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии», — написала Палийчук.

При этом, согласно заявлению Шуляк, партия также призывает фракцию СН в Верховной Раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием нардепа для принятия решения.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало позицию после публикации скандального видео с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Трухиным. В министерстве заявили, что народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там сообщили, что уголовные производства, в которых нардеп может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований. Поэтому, в министерстве сообщили, дело передали из Нацполиции в ГБР.

«Из-за этого отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался „договориться“ с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В тему: 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi, в котором находился народный депутат Александр Трухин. Audi, нарушив соблюдение безопасной дистанции, врезался в Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.