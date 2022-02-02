Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте

Главное: Актриса Вупи Голдберг неоднозначно высказалась о Холокосте. В США вспыхнул скандал.

Детали: 66-летняя американская актриса Вупи Голдберг (Кэрин Элейн Джонсон), получившая в 1990-м году «Оскар» за роль в фильме «Привидение», оказалась в эпицентре громкого скандала. Причиной стали ее неоднозначные слова о Холокосте в эфире шоу The View на телеканале АВС, после которых она подверглась настоящей травле.

Артистка заявила: «Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу. Нет, это не про расу. Нет. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим. Речь идет о двух группах белых людей».

Обращаясь к другим ведущим, она сказала: «Вы упускаете самое главное! Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история про то, как люди относятся к друг другу, в этом вся проблема».

Отметим, что актриса уже извинилась за свои слова.

При этом ее на две недели отстранили от участия в передаче.

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