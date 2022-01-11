Опубликовано видео пожара на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в Харькове

11.01.22 12:21

В мире появился первый человек с сердцем... свиньи

11.01.22 12:16

Известный футболист погиб в ДТП

11.01.22 11:56

Десятки страусов выбежали на улицы города в Китае

11.01.22 11:45

Патриарх Кирилл объяснил, как реагировать на тревожные слухи о войне

11.01.22 11:23

В УПЦ просят молитв об известном «молодежном» священнике из Закарпатья

11.01.22 11:02

В одном из домов Харьковской области нашли три трупа

11.01.22 10:54

Заболевший «болезнью легионеров» президент Европарламента умер в итальянской больнице

11.01.22 10:51

Появилось видео с места смертельного ДТП в Мелитополе

11.01.22 10:46

В Черкассах УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся

11.01.22 10:39

В Полтаве автолюбитель потерял сознание за рулем и протаранил маршрутку