Опубликовано видео пожара на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в Харькове

Главное: В Харькове произошло ЧП. Горел Свято-Благовещенский кафедральный собор.
Детали: Утром вторника, 11 января, в Харькове произошло громкое ЧП. Горел Свято-Благовещенский кафедральный собор.
Спасатели говорят, что огонь вспыхнул в одноэтажном хозяйственном здании, который стоял возле храма.
Отмечается, что произошло сильное задымление.
Площадь пожара составила шестьдесят квадратных метров. Его оперативно потушили.
Никто не пострадал.
На месте инцидента работали двадцать спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.
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