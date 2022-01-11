В Киеве гопники со стажем ограбили известного телеведущего, – соцсети

Главное: На проспекте Победы в Киеве ограбили теле- и радиоведущего, соучредителя «Общественного радио» Андрея Куликова.

Детали: 10 января в Киеве на проспекте Победы двое мужчин попросили у третьего закурить. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, получив отказ, они его избили, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 за несколько часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов.

Грабителями оказались ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу. Им грозит до шести лет тюремного заключения. Правоохранители проверяют причастность еще двух человек к ограблению.

В то же время, как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный», жертвой рецидивистов стал известный журналист, редактор и актер Андрей Куликов.

Около центрального ЗАГСа к нему подошли четверо мужчин. Один ударил потерпевшего, начали угрожать. После того как он отдал им свои деньги, они забрали банковскую карту и заставили назвать ее пин-код, а впоследствии еще и насильно забрали мобильный телефон.

Задержанными оказались Вадим Дранко 1998 г. р. и Юрий Лоза 1998 г. р.

Справка: Андрей Куликов — советский и украинский журналист, редактор, теле- и радиоведущий, актер, медиа-эксперт и медиа-тренер. В разное время работал на ВВС, телеканалах «1+1», «Новом канале» и СТБ. В августе 2007 г стал ведущим политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV после ухода Савика Шустера, где проработал до мая 2016 г. В 2013 г выступил соучредителем онлайн-проекта «Громадське радио», с 2015 года возглавляет его правление.

2 декабря 2016 года на заседании общего собрания Всеукраинской общественной организации «Комиссия по журналистской этике» Андрей Куликов избран на должность председателя.

19 апреля 2019 года был сомодератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.