NASA успешно запустило в космос телескоп за астрономическую сумму денег

Главное: Ракета-носитель Ariane V 25 декабря вывела на орбиту самый большой и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope стоимостью $10 слрд для изучения процессов эволюции Вселенной.

Детали: Американское космическое агентство NASA в субботу, 25 декабря, успешно запустило в космос телескоп «Джеймс Вебб», самый большой, мощный и дорогой в истории человечества. Трансляция запуска ракеты-носителя «Ариан-5» с новой космической обсерваторией велась на официальном канале NASA в Youtube.

Как сообщается на официальном сайте компании-разработчика Arianespace, после запуска телескопа понадобится до двух недель, чтобы раскрыть солнечные батареи, антенну для связи с Землей, солнцезащитный экран, основное зеркало и другие составляющие.

Приблизительно через месяц телескоп должен выйти на так называемую точку Лагранжа на расстоянии более миллиона км от Земли, пребывание в которой обеспечит аппарату устойчивое движение «вместе» с Землей.

Еще два месяца понадобится для полной настройки телескопа и подготовки к работе.

Главное зеркало «Джеймса Уэбба» имеет диаметр 6,5 метра и площадь 25 кв. метров. Для сравнения, площадь зеркала «Хаббла» — только 4,5 кв. метра.

Ожидается, что телескоп будет работать в течение 5-10 последующих лет в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 млн километров от Земли (в четыре раза дальше Луны).

Он должен продолжить исследования Вселенной, которые начали телескопы Хаббл и Спитцер, ведя наблюдения в инфракрасном диапазоне. «Хаббл» изучает его в основном в оптической и ультрафиолетовой части спектра.

Одной из главных задач «Джеймса Уэбба» будет исследование уже открытых экзопланет. Астрономы надеются, что они смогут получить больше данных о массах и диаметрах планет, что поможет вычислить их плотность и определить тип. С помощью телескопа ученые также хотят изучить атмосферу экзопланет и определить наличие там воды, метана и углекислого газа.

Другой важной целью телескопа станут древние галактики. Ожидается, что «Джеймс Уэбб» поможет выяснить, как выглядели галактики в начале космической истории. Он будет вести наблюдение на других волнах, чем его предшественники, и сможет заглянуть дальше них.

Кроме того, в задачи телескопа входит исследование планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах. Еще ученые надеются зафиксировать с помощью телескопа самые древние галактики.

Справка: James Webb — телескоп совместной разработки Национального аэрокосмического агентства США (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского аэрокосмического агентства (CSA), названный в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба (1906-1992). Его строительство началось в 1996 г и завершилось только в 2016 г — на девять лет позже запланированного.

Общий бюджет проекта вырос с $500 млн до $10 млрд. Это делает James Webb самым дорогим космическим телескопом в истории. Бюджет его предшественника Hubble с поправкой на инфляцию составляет $9,1 млрд.

Замена Hubble продиктована не только продолжительностью его миссии, которая составляет более 31 года, но и ограниченными техническими возможностями. Диаметр зеркала его телескопа составляет всего 2,4 метра — у James Webb он почти в три раза больше (6,5 метра) и состоит из 18 сегментов.