Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора

Главное: Голодный киевлянин взял хлеб с памятника во время мероприятий по случаю годовщины голодомора.

Детали: Во время мероприятий по случаю годовщины голодомора в Киеве пожилой киевлянин подошел к памятнику и стал... собирать хлеб, который там разложили по традиции в память о голоде. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

Напомним, ранее в Полтаве на ж/д вокзале была замечена женщина... поедающая голубя.

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