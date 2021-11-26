Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую

Главное: Охрана президента Зеленского грубо сбила с ног журналистку «Прямого». У нее ушиб руки. На место ЧП вызвали скорую.

Детали: По окончании пресс-конференция Владимира Зеленского охрана президента грубо толкнула журналистку «Прямого». Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

Во время посадки главы государства в автомобиль случилась давка. Журналистка «Прямого», которую сбила с ног охрана Зеленского, упала на плитку. У журналистки — ушиб руки и кровь, на место вызвали медиков.

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