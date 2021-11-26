В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет

Главное: На Житомирщине школьный автобус слетел в кювет. Школьники стояли на обочине и смотрели, как грузовик пытался вытащить автобус из кювета.

Детали: В Житомирской области произошло ДТП со школьным автобусом, он слетел в кювет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео видно, как школьники стоят на обочине, а грузовик пытается вытащить автобус из кювета.

В полиции заявили, что информация о ДТП к ним не поступала. Но правоохранители уже начали расследование.

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