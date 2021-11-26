Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова

Главное: По информации агентов, на начало декабря в Украине планировался государственный переворот. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова. По его словам, есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря. Об этом он заявил на пресс-марафоне.

«Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот. Мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права», — отметил Зеленский.

По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

«Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа», — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что переворот готовит не Ахметов, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.

В тему: Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон.