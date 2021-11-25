После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?

Главное: Офис президента изменил локацию для завтрашнего пресс-марафона Зеленского.

Детали: Похоже, после публикации о Pizzagate и тайной организации педофилов, пиарщики Зеленского, поняли, что пиццерия — не лучшее место для проведения его завтрашней пресс-конференции. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

Офис президента изменил локацию для завтрашнего пресс-марафона Зеленского. Вместо пиццерии якобы будет коворкинг Creative State Arsenal на метро «Арсенальная».

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