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Видео-Новости > После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?

После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?

Александр Панько
25.11.21 20:50
106
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?

Главное: Офис президента изменил локацию для завтрашнего пресс-марафона Зеленского.

Детали: Похоже, после публикации о Pizzagate и тайной организации педофилов, пиарщики Зеленского, поняли, что пиццерия — не лучшее место для проведения его завтрашней пресс-конференции. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

Офис президента изменил локацию для завтрашнего пресс-марафона Зеленского. Вместо пиццерии якобы будет коворкинг Creative State Arsenal на метро «Арсенальная».

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».

Тэги: Владимир Зеленский, педофилы, Pizzagate

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