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Видео-Новости > За чей счет банкет? Стали известны некоторые детали празднования дня рождения Ермака на госдаче в Карпатах

За чей счет банкет? Стали известны некоторые детали празднования дня рождения Ермака на госдаче в Карпатах

Александр Панько
24.11.21 22:09
265
За чей счет банкет? Стали известны некоторые детали празднования дня рождения Ермака на госдаче в Карпатах

Главное: 21 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Празднование проходило в государственной резиденции «Синегора» и длилось 4 дня. В один из них, по данным журналистов, Зеленский и Ермак вертолетом слетали в Киев, чтобы принять участие в торжествах ко Дню свободы и достоинства.

Детали: По данным онлайн-радара полетов, удалось установить, что утром пятницы, 19 ноября, из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского. Как сообщает «Украинская правда», борт почти сразу вернулся в Киев.

Был ли на его борту президент Украины Владимир Зеленский или руководитель его Офиса Андрей Ермак неизвестно. Однако, по данным источников издания в политических кругах, 19 ноября они покинули здание на Банковой еще до окончания рабочего дня, чтобы отправиться в государственную резиденцию президента Украины «Синегора» в Карпатах.

При этом, согласно данным публичных онлайн радаров, президентский борт из Киева не вылетал.

Как выяснили журналисты, 21 ноября, в день 50-летия Ермака и в день Достоинства и Свободы, около 10 утра, Зеленский и Ермак появились на ул Институтской в ​​Киеве. В полдень президент наградил воинов, а вскоре с базы спасателей в Козине взлетел первый вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Через два часа он совершил посадку в Ивано-Франковске.

По данным источников, среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В итоге Зеленский и Ермак вновь появились на работе лишь в районе 17 часов понедельника, 22 ноября.

Издание направило запросы с вопросом о том, на каких основаниях авиация специального назначения была задействована для празднования дня рождения Ермака?

Теперь, по мнению журналистов, президент должен лично рассказать о том, во сколько обошлось государственному бюджету четырехдневное празднование в государственной резиденции дня рождения, перелеты на вертолете на расстояние в 700 км, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировку сотрудников управления государственной охраны и сотрудников государственного управления делами.

В тему: Ранее сегодня стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак на днях с размахом отпраздновал свой день рождения в прикарпатской резиденции президента Украины «Синегора» в с. Гута Ивано-Франковской области.

Тэги: праздник, СМИ, день рождения, политика, Карпаты, празднование, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Ермак, Гута, Синегора

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