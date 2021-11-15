Зеленский пообещал раздать всем вакцинированным по 1 тыс. гривен – на особые нужды

Главное: Граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины.

Детали: Каждый украинец, получивший две прививки от коронавируса, сможет получить 1 тыс. гривен. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook, это можно быстро и удобно сделать через приложение цифрового документооборота «Дия».

«За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или в фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки», — заявил он, подчеркнув, что такой шаг направлен на поддержку креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

По словам Зеленского, в общей сложности на программу планируют потратить 6 млрд грн: 3 млрд грн в этом году и еще три — в следующем.

В тему: По состоянию на начало ноября 2021 года в Украине от коронавируса вакцинировались более 8 миллионов граждан.