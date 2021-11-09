14-летний мотоциклист задавил велосипедиста на Львовщине

Главное: 14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с велосипедистом во Львовской области. 63-летний мужчина погиб на месте.

Детали: Вечером 8 ноября в селе Рясное-Русское Львовского района Львовской области 14-летний местный житель, управляя мотоциклом Х-Road 200, совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, от полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сам мотоциклист и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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