Доктор Комаровский признал себя лохом

Главное: Известный врач Евгений Комаровский разочаровался в президенте Владимире Зеленским. По его словам, 73% украинцев «лоханулись» и при Петре Порошенко им бы жилось лучше.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал ошибкой поддержку президента Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году. Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Дмитрию Гордону он заявил, что 73% украинских избирателей, поддержавших кандидатуру Зеленского, «лоханулись».

«Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было», — рассказал врач, сравнив ситуацию с выбором грибов.

«У тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала», — объяснил Комаровский.

При этом он выразил убеждение, что в случае победы Петра Порошенко украинцам жилось бы лучше. «Как мы оцениваем эффективность управления? Мы оцениваем эффективность управления по уровню зажиточности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод... А ты уверен, что если бы победил Порошенко, то на сегодня уровень свобод был бы хуже, эмиграция была бы больше? Не было бы хуже. Это больно признавать, но надо», — заключил врач.

В тему: В середине 2021 года известный врач Евгений Комаровский заявил, что никаких доказательств особой опасности дельта-варианта коронавируса для подростков на сегодняшний день не существует.