В Сети появилось видео с тусовки «слуг народа» в Трускавце

Главное: На канале «Светская жизнь» в YouTube появились кадры с тусовки представителей парламентской фракции «Слуги народа» в Трускавце. Глава «слуг» Давид Арахамия, который выступал в роли диджея, объяснил, что старался ставить быстрые композиции, что все смогли «зарядиться».

Детали: В Сети появилось видео с тусовки депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и президента Украины Владимира Зеленского в городе Трускавец. В ролике, опубликованном на канале «Светская жизнь» в YouTube видно, как в качестве диджея выступает глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, он специально ставил быстрые композиции, чтобы все могли «зарядиться».

В центре тусовки оказался президент Украины Владимир Зеленский, который воздержался от танцев и предпочел улыбаться и кивать в такт музыке.

В тему: В конце сентября стало известно, что народные депутаты от «Слуги народа» во время неофициального съезда в Трускавце получат «партийные Оскары» от руководства и прослушают диджей-сет от руководителя своей фракции.