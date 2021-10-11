«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак

Главное: Mercedes, в котором ехала известная российская журналистка и политик Ксения Собчак, столкнулся с Volkswagen между Адлером и Красной Поляной. Погибла 35-летняя женщина.

Детали: Вечером 9 октября в России на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, в котором местная телеведущая и политик Ксения Собчак направлялась в аэропорт, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Как сообщает Lenta.ru, последнюю машину отбросило на автобус МАЗ.

В результате столкновения погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Травмы получили Оксана Садовник и водитель Volkswagen Роберт Гедян. 30-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, так как получила открытую черепно-мозговую травму.

О жертве ДТП известно, что она вела уроки по растяжке, учила медитации и много путешествовала. Незадолго до происшествия она написала в социальной сети послание: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя». У женщины остались шестилетняя дочь и мать-пенсионерка.

Подруга погибшей рассказала, что попросила у телеведущей помощи и была поражена «абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием». «Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей, Маше, которой шесть лет», — призналась она.

В ответ журналистка заявила, что ищет семьи всех погибших и пострадавших и пообещала помощь.

Собчак в момент столкновения разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom. При этом в СМИ появились сообщения о том, что машина якобы спешила в аэропорт, хотя сама журналистка это отрицает. По словам знаменитости, ее решили «назначить на роль нового Ефремова».

Видео с места происшествия публикует канал РЕН ТВ в Telegram:

Как сообщает Regnum, после случившегося Собчак с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, медики оказали ей помощь в госпитале на Рублевке под Москвой и отпустили домой, так как в госпитализации пациентка не нуждалась.

При этом, кроме синяков и ушибов, телеведущей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Такой же диагноз поставили ее ассистентке Елене Лось, ехавшей с Собчак в одной машине.

Как сообщает «Российская газета», вину за произошедшее взял на себя водитель Собчак Олег Цой.

В тему: 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

8 сентября его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб.