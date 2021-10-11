Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > «Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак

«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак

Александр Панько
11.10.21 09:46
408
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак

Главное: Mercedes, в котором ехала известная российская журналистка и политик Ксения Собчак, столкнулся с Volkswagen между Адлером и Красной Поляной. Погибла 35-летняя женщина.

Детали: Вечером 9 октября в России на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, в котором местная телеведущая и политик Ксения Собчак направлялась в аэропорт, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Как сообщает Lenta.ru, последнюю машину отбросило на автобус МАЗ.

В результате столкновения погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Травмы получили Оксана Садовник и водитель Volkswagen Роберт Гедян. 30-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, так как получила открытую черепно-мозговую травму.

О жертве ДТП известно, что она вела уроки по растяжке, учила медитации и много путешествовала. Незадолго до происшествия она написала в социальной сети послание: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя». У женщины остались шестилетняя дочь и мать-пенсионерка.

Подруга погибшей рассказала, что попросила у телеведущей помощи и была поражена «абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием». «Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей, Маше, которой шесть лет», — призналась она.

В ответ журналистка заявила, что ищет семьи всех погибших и пострадавших и пообещала помощь.

Собчак в момент столкновения разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom. При этом в СМИ появились сообщения о том, что машина якобы спешила в аэропорт, хотя сама журналистка это отрицает. По словам знаменитости, ее решили «назначить на роль нового Ефремова».

Видео с места происшествия публикует канал РЕН ТВ в Telegram:

Как сообщает Regnum, после случившегося Собчак с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, медики оказали ей помощь в госпитале на Рублевке под Москвой и отпустили домой, так как в госпитализации пациентка не нуждалась.

При этом, кроме синяков и ушибов, телеведущей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Такой же диагноз поставили ее ассистентке Елене Лось, ехавшей с Собчак в одной машине.

Как сообщает «Российская газета», вину за произошедшее взял на себя водитель Собчак Олег Цой.

В тему: 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

8 сентября его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб.

Тэги: ДТП, Mercedes, Россия, мир, смерть, Михаил Ефремов, Volkswagen, Ксения Собчак, Олег Цой, Оксана Садовник

Комментарии

Статьи

10.10.21 11:26

Начало нефтяной эры. Часть 1 («Новый свет»)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид
10.10.21 13:16

Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.10.21 11:26

Американский магнат призвал человечество смириться с повышением цен на еду
11.10.21 11:25

Украинцев предупредили, что новая волна пандемии коронавируса уже накрыла страну
11.10.21 11:20

Митрополит Онуфрий рассказал о важности быть благодарным Богу
11.10.21 11:12

Пассажирский автобус перевернулся в Полтавской области – пострадало немало людей
11.10.21 10:46

К популярному украинскому курорту хотят провести железную дорогу
11.10.21 10:39

В крови Полякова нашли следы наркотика, используемого для лечения героиновой зависимости
11.10.21 10:29

Смертельный пожар в Николаевской области: погибли три человека
11.10.21 10:17

В ВОЗ заявили, что мир уже прошел «экватор» пандемии коронавируса
11.10.21 10:05

В Киеве Mercedes влетел в ларек
11.10.21 09:52

Президент Бразилии «вляпался» в очередной скандал
11.10.21 08:41

Коронавирус в Украине: 8 832 заболевших и 207 погибших
10.10.21 23:48

Определился победитель Лиги наций
09.10.21 21:00

Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
08.10.21 22:09

В Киеве от неизвестной болезни скончался один из пионеров украинского интернета
08.10.21 19:00

Главные новости за 8 октября 2021 года
08.10.21 16:48

На шее нардепа Полякова обнаружены странные следы
08.10.21 15:51

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова
08.10.21 15:26

Глава обновленного Верховного Суда решила уйти в отставку
08.10.21 14:25

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью
08.10.21 13:05

Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги
06.10.21 20:19

Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече
06.10.21 19:18

Германию потряс неслабый нацистский скандал
06.10.21 19:00

Главные новости за 6 октября 2021 года
07.10.21 19:00

Главные новости за 7 октября 2021 года
05.10.21 19:00

Главные новости за 5 октября 2021 года
04.10.21 11:17

В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
07.10.21 05:12

День «Ты важен мне»: какой праздник отмечается 7 октября 2021 года
04.10.21 21:46

На фоне глобального сбоя в работе Facebook произошел самый большой в истории слив персональных данных
07.10.21 09:14

Коронавирус в Украине: 15 125 заболевших и 314 погибших
07.10.21 21:59

Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту
Фото и Видео
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
Десятки людей собрались во Всемирный день психического здоровья у домов Зеленского и Порошенко
Десятки людей собрались во Всемирный день психического здоровья у домов Зеленского и Порошенко
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского
Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
В Италии начал извергаться… остров
В Италии начал извергаться… остров
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.