Десятки людей собрались во Всемирный день психического здоровья у домов Зеленского и Порошенко

Главное: В воскресенье, 10 октября, активисты провели акции протеста у домов бывшего президента Петра Порошенко и действующего руководителя государства Владимира Зеленского.

Детали: 10 октября под домом президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе активисты провели акцию «Автомарш разгневанных граждан». Как сообщает LB.ua, участники держали плакаты «Зеленский — слуга Лукашенко», «Тебя будут судить за Вагнергейт», «Зеленский будет сидеть за Коломойского».

Среди организаторов акции числятся объединение «Рух сопротивления Капитуляции» и «Демократическая сокира». «Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток», — объяснили организаторы мероприятия, подчеркнув, что готовы позаботиться об ответственности власти.

Видео с места событий публикует канал First в Telegram.

Параллельно прошла акция под домом пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области. Как сообщает «Суспильне», участники принесли тыквы и развернули плакат с портретами Порошенко и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, на котором призывают «сдать Медведчука».

В тему: Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.