Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины

Главное: Джо Байдену вкололи третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Он сделал это на камеру.

Детали: Президенту США Джо Байдену вкололи третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Это так называемая бустерная прививка.

Сделали это политик на камеру в Белом доме.

Стоит напомнить, что первые две дозы он получил еще в январе.

Джо Байден сообщил, что ревакцинация будет доступна для тех американцев, кто прививался препаратом Pfizer в январе, феврале или марте и кому больше 65 лет.

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