В Черкассах умер 7-летний мальчик, травмы которого шокировали даже опытных врачей

Главное: В Черкассах после двух недель комы умер семилетний мальчик. В причастности к травмированию ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку мальчика.

Детали: В Черкассах умер 7-летний мальчик, которого ранее госпитализировали с тяжелыми травмами и повреждениями. Ребенок находился в терминальной коме. Об этом сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, передает «Обо всем».

Медики боролись за жизнь Андрея две недели. У него была черепно-мозговая травма и многочисленные увечья, которые вызвали слезы даже у врачей. Ребенок имел пролежни, у него были надорваны ухо, губа и половой орган. Также сообщалось, что на теле мальчика были следы от окурков.

Кроме того, ребенок был на грани истощения. Врачи предполагают, что он голодал.

Бабушка ребенка вызвала скорую 24 августа около семи вечера. Медики примчались через несколько минут. Мальчик был без сознания. На голове огромный синяк. Ребенка немедленно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Травмы маленького пациента шокировали даже опытных врачей.

Мальчик умер 5 сентября в 18:10, сказал Кондрацкий.

В причастности к травмированию ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку мальчика. Сейчас она находится в СИЗО.

Родная же бабушка мальчика по линии матери рассказала, что семилетний Андрей дома постоянно подвергался насилию.

«Они его штудировали, можно так сказать. Заставляли читать и писать, считать. Чуть что не так, сразу наказывали... „Ага, не сделал?“ Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились „ой“ и „ай“. Видела, как ребенка заставили приседать», — рассказала женщина журналистам, отметив, что в последние годы не жила с дочкой и зятем.

Бабушка замечала у мальчика синяки, но малейшие замечания воспринимались негативно.

«Когда внука стали учить грамоте, с этого времени все и началось... Это не Настя, это ее муж. Как-то услышала шум из Андрюшиной комнаты, как будто кого-то бьют. Я туда, а они мне: „Не лезь“», — рассказала она.

В другой раз женщина заметила у внука шишку на голове. Родители мальчика ответили, что ребенок сам бился головой об стенку.

«Он вообще никогда ничего не рассказывал...Он их боялся. Его (отчима) боялся», — говорит женщина.

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