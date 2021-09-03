Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета

Главное: На сессии Черновицкого городского совета женщина набросилась на мэра Романа Кличука с какими-то документами и нецензурной бранью.

Детали: В Черновцах на сессии городского совета женщина попыталась ударить городского голову Романа Кличука по лицу. Как сообщает «Чернивецкий проминь», свои действия она сопровождала криком «вы меня достали» и нецензурной бранью.

После этого ее вывели из сессионного зала полицейские. Они составили на женщину административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

В тему: 26 февраля 2013 года в Симеизе киллеры расстреляли мэра Симеиза Кирилла Костенко.