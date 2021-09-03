«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок

Главное: Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в США подарили книгу «Легкая черепно-мозговая травма».

Детали: Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США член Демократической партии Марси Каптур, которая представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей США, вручила ему книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Как сообщают «Буквы», ее издали за счет американо-украинского медицинской фонда.

Демократка Марсі Каптур презентувала Володимиру Олександровичу посібник «Легка черепно-мозкова травма».



У військово-медичному посібнику американьскі лікарі діляться досвідом у лікуванні черепно-мозкової травми.



Книжку присвячено військовим, які захищають життя українців. pic.twitter.com/lQrSnSCUUY — Букви (@Bykvu) September 3, 2021

Книга «Легкая черепно-мозговая травма» — это руководство по лечению контузий. Оно является переводом одноименного американского учебника.

В тему: 31 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в США по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.

2 сентября он приехал в Калифорнию, где выступил в Стэнфордском университете и встретился с главой Apple Тимом Куком.