Появилось видео смертельного наводнения в Нью-Йорке

Главное: В Нью-Йорке случилось наводнение. Гибнут люди.

Детали: В Нью-Йорке (США) произошло сильнейшее наводнение. Его причиной стал обрушившийся на мегаполис ураган Ида.

Увы, стихия привела к жертвам. Спасатели сообщают как минимум о восьмерых погибших.

По словам синоптиков, ураган принес с собой аномальные осадки в среднюю часть Атлантического океана и на северо-восток США.

Губернатор штата Кэти Хокул уже ввела режим чрезвычайной ситуации.

Ее примеру последовал мэр города Билл де Блазио.

Людей просят оставаться дома.

В тему: Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка.