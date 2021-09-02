Появилось видео смертельного наводнения в Нью-Йорке

Главное: В Нью-Йорке случилось наводнение. Гибнут люди.
Детали: В Нью-Йорке (США) произошло сильнейшее наводнение. Его причиной стал обрушившийся на мегаполис ураган Ида.
Увы, стихия привела к жертвам. Спасатели сообщают как минимум о восьмерых погибших.
По словам синоптиков, ураган принес с собой аномальные осадки в среднюю часть Атлантического океана и на северо-восток США.
Губернатор штата Кэти Хокул уже ввела режим чрезвычайной ситуации.
Ее примеру последовал мэр города Билл де Блазио.
Людей просят оставаться дома.
В тему: Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка.