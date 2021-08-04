На Львовщине наказали учительницу, которая грозилась отрезать пальцы ученику

Главное: Суд признал виновной в буллинге учительницу информатики Солонковской общеобразовательной школы. Ей впаяли штраф в сумме 850 грн.

Детали: Во Львовской области суд признал виновной в буллинге 60-летнюю Надежду Волощук, которая работала в Солонковской общеобразовательной школы учительницей информатики. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За травлю ученика суд решил наказать учительницу штрафом в сумме 850 гривен.

Издание отметило, что женщину уволили со школы еще до решения суда.

В сети в мае появилась информация, что в Солонковской общеобразовательной школе учительница информатики Надежда Волощук заставляла школьника проглотить бумажный самолетик.

Учительница также вымахивала перед мальчиком ножом, когда узнала, что у него нет ручки, и угрожала отрезать пальцы, чтобы он писал своей кровью.

После того, как инциденты стали достоянием общественности, учительница признала, что так и было, однако эти поступки просто были «шутками».

В тему: В мае в одной из школ Львовской области учительница заставила ученика съесть бумажный самолетик, а потом угрожала ему ножом.