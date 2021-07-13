На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв

Главное: В Геленджике прогремел взрыв в гостинице. Не обошлось без жертв.

Детали: Утром вторника, 13 июля, в российском Геленджике произошло кровавое ЧП. Тут в гостинице «Азалия» взорвался бытовой газ, сообщают правоохранители.

В результате инцидента погиб как минимум один человек. При этом под завалами оказались люди. Пострадали не менее пяти человек, в том числе дети.

Не исключено, что число жертв и раненых возрастет – сейчас продолжаются поисковые работы спасателей.

Известно, что взрыв прогремел на первом этаже, где находится магазин.

В тему: Появилось видео, как в России уронили танк.