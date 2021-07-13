На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом

Главное: В Одессе на пляже Аркадия утонул мужчина. Его тело обнаружили отдыхающие.

Детали: В понедельник утром, 12 июля, на одесском пляже нашли тело 83-летнего пенсионера. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Информацию о трагедии на пляже в Одессе подтвердили в Департаменте муниципальной безопасности при Одесском горсовете.

Известно, что спасателей проинформировали об обнаружении тела в воде в 8:50 утра.

«Нашим спасателям пришло уведомление где-то в 8.50 утра, что найдено тело в воде. Они прибыли на арендованный пляж, вызвали полицию, вытащили тело из воды, так как без спасателей его не могут достать. С 9 утра начала работать следственно-оперативная группа», — рассказали в Департаменте.

Telegram-канал «Одесса Info» сообщает, что мужчина утонул на пляже Аркадия. Отдыхающие заметили в воде тело без признаков жизни, а при себе погибший имел пенсионное удостоверение.

«Тело без признаков жизни заметили в воде отдыхающие. При себе мужчина имел пенсионное удостоверение, благодаря которому удалось установить, что погибшему 83 года», — подчеркнули в Telegram-канале.

Еще один Telegram-канал «Perepichka News» утверждает, что тело 83-летнего мужчины, утонувшего в Одессе, несколько часов не забирали. Труп накрыли тканью на пляже, а отдыхающих этот факт даже не смутил.

«На одесском пляже с 8 утра лежал труп 83-летнего деда. Забирать его никто не стал, вместо этого тело просто накрыли тканью и оставили в таком виде на 4 часа. Никого из отдыхающих безжизненный сосед не смутил: в паре метров от покойника люди продолжили загорать», — говорится в сообщении.

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