Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом

На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом

Александр Панько
13.07.21 10:22
387
На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом

Главное: В Одессе на пляже Аркадия утонул мужчина. Его тело обнаружили отдыхающие.

Детали: В понедельник утром, 12 июля, на одесском пляже нашли тело 83-летнего пенсионера. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Информацию о трагедии на пляже в Одессе подтвердили в Департаменте муниципальной безопасности при Одесском горсовете.

Известно, что спасателей проинформировали об обнаружении тела в воде в 8:50 утра.

«Нашим спасателям пришло уведомление где-то в 8.50 утра, что найдено тело в воде. Они прибыли на арендованный пляж, вызвали полицию, вытащили тело из воды, так как без спасателей его не могут достать. С 9 утра начала работать следственно-оперативная группа», — рассказали в Департаменте.

Telegram-канал «Одесса Info» сообщает, что мужчина утонул на пляже Аркадия. Отдыхающие заметили в воде тело без признаков жизни, а при себе погибший имел пенсионное удостоверение.

«Тело без признаков жизни заметили в воде отдыхающие. При себе мужчина имел пенсионное удостоверение, благодаря которому удалось установить, что погибшему 83 года», — подчеркнули в Telegram-канале.

Еще один Telegram-канал «Perepichka News» утверждает, что тело 83-летнего мужчины, утонувшего в Одессе, несколько часов не забирали. Труп накрыли тканью на пляже, а отдыхающих этот факт даже не смутил.

«На одесском пляже с 8 утра лежал труп 83-летнего деда. Забирать его никто не стал, вместо этого тело просто накрыли тканью и оставили в таком виде на 4 часа. Никого из отдыхающих безжизненный сосед не смутил: в паре метров от покойника люди продолжили загорать», — говорится в сообщении.

В тему: В 2018 году на популярном пляже в Одессе был найден труп молодой женщины.

Тэги: труп, Украина, общество, Одесса, пляж, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.07.21 09:19

Народ проедает заначки. Динамика обнищания украинцев и социальные последствия

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Как работает киевский «смотрящий» Денис Комарницкий и при чем здесь «слуга народа» Тищенко
12.07.21 20:27

Как работает киевский «смотрящий» Денис Комарницкий и при чем здесь «слуга народа» Тищенко

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.07.21 11:11

На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
13.07.21 11:11

В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на крупную сумму
13.07.21 10:50

В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП
13.07.21 10:41

В Беларуси отрапортовали об отлове всех террористов
13.07.21 09:28

В Глобино произошло отравление неизвестным веществом
13.07.21 09:22

Трое украинцев попали в сборную худших игроков Евро-2020
13.07.21 09:09

Коронавирус в Украине: 36 погибших и 481 заболевший
13.07.21 09:06

Непогода наломала дров в Житомире
13.07.21 08:47

Курс гривны начал чуть-чуть подрастать – иностранные валюты дешевеют
13.07.21 08:34

Последствия бушевавшей непогоды ощутили на себе жители восьми областей Украины
13.07.21 10:41

В Беларуси отрапортовали об отлове всех террористов
13.07.21 09:09

Коронавирус в Украине: 36 погибших и 481 заболевший
13.07.21 09:06

Непогода наломала дров в Житомире
12.07.21 18:59

Главные новости за 12 июля 2021 года
12.07.21 16:07

Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию
12.07.21 15:56

В Украине готовятся к новой вспышке коронавируса из-за штамма «Дельта»
12.07.21 13:35

Стало известно, когда в мире может произойти следующая глобальная пандемия
12.07.21 11:18

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Киев накроет в ближайшие часы
12.07.21 10:44

Ученые придумали, как повысить эффективность вакцин против дельта-коронавируса
12.07.21 10:18

Стало известно, когда планируют достроить Северный поток-2
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
10.07.21 14:44

В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
07.07.21 15:05

Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020
12.07.21 16:07

Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию
12.07.21 00:01

Ученые поведали о последствиях для людей, переболевших коронавирусом
09.07.21 00:01

Медики поведали, где размножается коронавирус
07.07.21 00:01

Американские диетологи составили список самых полезных овощей
08.07.21 09:00

Эксперты попытались определить фаворита финала Евро-2020
10.07.21 13:42

На Полтавщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой
Фото и Видео
На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП
В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП
На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом
На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом
Непогода наломала дров в Житомире
Непогода наломала дров в Житомире
Появилось видео, как в России уронили танк
Появилось видео, как в России уронили танк
В США зафиксирована 54-градусная жара
В США зафиксирована 54-градусная жара
В Индии жертвами молний стали десятки людей
В Индии жертвами молний стали десятки людей
Нардеп Юрченко начал оправдываться после «наркотического» ДТП во Львове
Нардеп Юрченко начал оправдываться после «наркотического» ДТП во Львове
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.