Появилось видео оползня в Японии

Главное: Оползень случился в японском городе Атами. Без вести пропали два десятка людей.

Детали: В японском городе Атами (префектура Сидзуока) произошел сильный оползень. О его последствиях поведали местные власти.

Отметим, что в данном населенном пункте проживают примерно сорок тысяч людей.

Спасатели говорят, что в результате стихийного явления пропали без вести около двадцати человек.

Оползень был такой силы, что буквально похоронил под собой несколько зданий.

Уже прошла массовая эвакуация жителей.

Сейчас продолжается поисковая операция.

Причиной трагедии стали затяжные дожди, которые бушуют в этом регионе.

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