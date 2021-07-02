Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии попал на видео

Главное: В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. Момент ЧП попал на видео.

Детали: Возле румынского города Нэводарь произошло крупное ЧП. Тут на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia случился взрыв.

По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

Известно, что взрыв привел к большому пожару на производстве.

Сейчас следствие пытается выяснить причины произошедшего.

Видео того, как все произошло, снял один из очевидцев.

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