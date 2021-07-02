Мост Патона в Киеве в очередной раз превратился в водопад

Главное: На трубопроводе, который идет по мосту Патона в Киеве, произошел прорыв. В итоге его содержимое вылилось в Днепр. Коммунальщики ликвидировали аварию.

Детали: Вечером 1 июля в Киеве под мостом Патона произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, место повреждения локализовала аварийная бригада «Киевтеплоэнерго».

Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео воды, вытекающий из-под конструкций моста.

Как напомнили в «Киевтеплоэнерго», теплосеть под мостом Патона была протянута 59 лет назад — в 1962 г.

В тему: 18 сентября 2018 года на мосту Патона произошел прорыв трубопровода. В результате аварийной ситуации поток воды стал выливаться в Днепр, по мере усиления превращаясь в своеобразный водопад.

Спустя пару месяцев заместитель гендиректора по вопросам строительства КК «Киевавтодор» Павел Монастырный сообщил, что на реконструкцию моста Патона будет потрачено 5 млрд гривен.

В середине 2020 года на мосту Патона произошел очередной прорыв трубы.