Аномальная жара в Канаде сожгла целую деревню

Главное: В Канаде сгорел целый поселок. Причиной ЧП стала жара.

Детали: На Канаду обрушилась страшная жара, достигшая аномальной отметки в 49,6 градусов. Это привело к трагическим последствиям.

В деревне Литтон (население около трех сотен человек) в провинции Британская Колумбия произошел масштабный пожар, который сжег большую часть зданий, среди которых – полицейский и медицинский пункты.

Увы, многие жители сейчас считаются пропавшими без вести.

Лесной пожар угрожает и другим населенным пунктам поблизости. Продолжается массовая эвакуация людей.

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