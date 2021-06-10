У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины

Главное: В Офисе президента считают лозунг «Слава Украине!» на футболках совершенно нормальным. А в Слуге народа предложили фанам устроить флешмоб с удаленным с формы ответом на лозунг.

Детали: Лозунг «Слава Украине!» на форме национальной сборной по футболу не может вызывать никаких оговорок. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Офисе президента в комментарии Украинской правде.

Там отметили, что Украина уважает принципы, которыми руководствуются международные спортивные организации, и в частности УЕФА, и решения они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

«Наши футболисты на полях Европы будут пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг „Слава Украине!“ на форме национальной сборной абсолютно правильный и не может вызывать никаких оговорок. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит „Слава Украине!“, то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ „Героям Слава!“. Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца», — заявили у Зеленского.

Вместе с тем, ОП не стали больше конкретизировать позицию относительно надписи «Героям слава», которую УЕФА просит удалить с формы украинской сборной.

А глава партии Слуга народа Александр Корниенко, комментируя журналистам решение УЕФА убрать с футболок сборной Украины слоган «Героям Слава!», заявил, что главное для него то, что УЕФА не отрицает карту Украины с Крымом. По его мнению, если бы на УЕФА оказывала давление Россия, то в первую очередь речь шла бы о карте с Крымом, передает PavlovskyNews.

В свою очередь глава фракции СН Давид Арахамия предложил болельщикам флешмоб, когда все придут на стадион с футболками, где есть слоган «Героям Слава!» и сделают побольше шрифт.

В тему: Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. У россиян знатно «подгорело».

В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины.

РФС обратился в УЕФА с призывом запретить новую форму сборной Украины по футболу. Они считают форму сборной Украины политизированной.

Сегодня в УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян. Но и это россиян не особо устроило.

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком.