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Видео-Новости > В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам

В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам

Александр Панько
09.06.21 20:44
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В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам

Главное: В Днепре на остановке загорелась маршрутка. Спасатели приехали за считанные минуты, однако их помощь не понадобилась.

Детали: В среду, 9 июня, в Днепре на конечной остановке загорелась маршрутка № 106. Об этом проинформировало местное издание 056.ua.

«Все произошло около 9:30 на конечной остановке. Водитель начал тушить огонь самостоятельно. Огонь уничтожил обшивку двигателя. В пожаре никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В свою очередь специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра Иван Васючков рассказал детали инцидента.

«В Днепре на конечной остановке на жилом массиве Тополь-3 в маршрутке № 106 произошло задымление. Из-за аварийной неисправности компрессора масло попало на двигатель. По какой причине загорелось уже под автобусом пока не ясно, коллектор на том БАЗе находится с другой стороны», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что машина была уже без пассажиров.

В тему: В апреле в Харькове горела маршрутка с людьми.

Тэги: Украина, маршрутка, общество, Днепр, новости Украины

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