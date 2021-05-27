В Харькове задержали блогера, который материл полицейских

Главное: В Харькове задержали блогера. Он материл полицейских.

Детали: В Харькове вечером среды, 26 мая, задержали 35-летнего блогера. Как сообщают правоохранители, он нецензурно унижал местных патрульных.

Начальник ГУ Нацполиции в области Андрей Рубель информировал: «Нецензурная брань, хамство, оскорбления в сторону патрульных – такой способ общения с полицейскими выбрал для себя 35-летний харьковчанин. Ему придется ответить за неуважение к правоохранителям».

Уже открыто уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (часть 1 статьи 345 УК Украины).

Известно, что задержан блогер Mister XAM.

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